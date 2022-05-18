Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da tarihi eser operasyonu

18.05.2022 16:01
Hatay'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 bin 850 adet sikke ile 510 adet farklı şekil ve boyutlarda obje ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 bin 850 adet sikke ile 510 adet farklı şekil ve boyutlarda obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yürütülen çalışmada, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 5 bin 850 adet sikke, 510 adet farklı şekil ve boyutlarda obje, yüzük, ok ucu, mühür ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak F.Ş. adlı şahıs yakalandı.

Ele geçirilen tarihi eserlerin müze müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. - HATAY

Hatay'da tarihi eser operasyonu
Hatay'da tarihi eser operasyonu
Hatay'da tarihi eser operasyonu
Hatay'da tarihi eser operasyonu
Hatay'da tarihi eser operasyonu

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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