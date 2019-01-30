Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tarihi Sarımiye Cami Yeniden İbadete Açıldı

Hatay'da Tarihi Sarımiye Cami Yeniden İbadete Açıldı

1 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dünyanın aydınlatılan ilk caddesinde bulunan tarihi Sarımiye Cami, onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Hatay'da Tarihi Sarımiye Cami Yeniden İbadete Açıldı, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dünyanın aydınlatılan ilk caddesinde bulunan tarihi Sarımiye Cami, onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kurtuluş Caddesi'nde bulunan, 16. yüzyılda yapıldığı bilinen camide Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen onarım çalışması, yaklaşık 2 ayda tamamlandı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin, en son 300 yıl önce onarım gördüğünü söyledi.

Genel Müdürlüğün, tarihi dokusuna zarar vermeden caminin onarımını gerçekleştirdiğini anlatan Yıldıran, "Caminin tuvaletlerinde, kullanım alanlarında, minaresinde, minare korkuluklarında, çatısında, pencerelerinde ve yıpranan bazı yerlerinde onarım çalışması yaptık. Halıları değiştirdik. Çevre düzenlemesini de yaparak camiyi tekrar ibadete açtık." ifadelerini kullandı.

Caminin Antakya'da turistler tarafından sıkça ziyaret edilen yerlerden olduğunu belirten Yıldıran, şunları kaydetti:

"Tarihi camimiz, bir tarafında Katolik kilisesinin, hemen karşısında Musevi havrasının bulunmasıyla, Hatay'ın birlikte yaşama kültürünün en güzel sergilendiği mekanlardan biridir. Vakfın hayratı olan caminin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve korumamızı devam ettiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel
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