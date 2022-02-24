Hatay'da tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

24.02.2022 12:55
Hatay'da tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalıştıkları önü sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalıştıkları önü sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir ikamette tarihi eser satılacağı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, evde yapılan aramada 17 sikke ile 4 yüzük ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen sikke ve yüzükler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı

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İskenderun, Jandarma, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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