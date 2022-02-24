Hatay'ın İskenderun ilçesinde tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalıştıkları önü sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde bir ikamette tarihi eser satılacağı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, evde yapılan aramada 17 sikke ile 4 yüzük ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen sikke ve yüzükler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da tarihi sikke ve yüzükleri satmaya çalışan 3 kişi yakalandı - Son Dakika