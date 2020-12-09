Son dakika haber... Hatay'da tarihi turistik bölgede yangın - Son Dakika

Son dakika haber... Hatay'da tarihi turistik bölgede yangın
09.12.2020 09:30
Son dakika haber... Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralarının bulunduğu bölgenin yakınlarında çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralarının bulunduğu bölgenin yakınlarında çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.
Edinilen bilgeye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan bitki örtüsü yangınına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ekipleri müdahale etti. Gece geç saatlerde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Alican Gümüş/İHA)
Son Dakika Bilim insanlarından dehşete düşüren araştırma: Türkiye antibiyotik kullanım oranıyla alarm veriyor Biden'dan Türkiye'yi kızdıracak atama: PKK'yı eğiten Orgeneral Austin, savunma bakanı oluyor Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Futbol dünyası Webo'nun yanında! Binlerce destek mesajı geldi Avrupa basını Başakşehir'e yapılan ırkçılığı konuşuyor! Büyük destek geldi Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu