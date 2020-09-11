Son dakika haberleri... Tarım arazilerinde inceleme - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Vekili Mehmet Hasdemir, Hatay'daki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarım arazilerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından açıklama yapan Hasdemir, Hatay'da buğday ve mısır eken çiftçilerin emeğinin karşılığını aldığını söyledi.

Pamuk üreticilerinin de verim ve fiyattan yana yüzlerinin güleceğini ifade eden Hasdemir, "Hiçbir çiftçimizin alın teri karşılıksız kalmayacak. Bu üretimlerle memleketimizin ambarları dolacak, sofralarımız bereketlenecek." dedi.

Hasdemir, pandemi sürecinde üretimi sürdüren çiftçilere de teşekkür etti.

Hasdemir'e incelemeleri sırasında AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve bazı ilçelerin Ziraat Odası başkanları da eşlik etti.