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Son Dakika Güncel Hatay'da tarım fuarı açıldı

Hatay'da tarım fuarı açıldı

6 saat önce

Hatay'da Tarım Fuarı açıldıHATAY'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Hatay'da Tarım Fuarı açıldı

HATAY'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayelerinde Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Tarım Fuarı'nın açılışı Fuar Alanı'nda yapıldı. Açılışa Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bostan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. 5 bin metrekare kapalı, 8 bin metrekare açık toplam 13 bin metrekare alana kurulan fuar, 3 Kasım'a kadar açık kalacak. Fuarda, traktörler, tarımsal mekanizasyonlar, tarımsal alet ekipman ve teknolojiler, gübre, tohum, fidan çeşitleri, tarımsal gıdalar ve ürünler, danışmanlık firmaları ve finans sektörü başta olmak üzere tarım ile ilgili her konuda ürün ve hizmet sergilendi.

Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Bostan, Hem sanayisi hem de tarımıyla ülke ekonomisine çok büyük katkıda bulunan ilimizde gerçekleştirilen Tarım Fuarı, çiftçilerimiz için atılmış önemli bir adımdır. Bu sene 4'üncüsü düzenlenen fuar, sektörde yer alan üreticileri ve tüketicileri bir araya getiren ticaretin en yoğun yaşandığı noktalardan birisi olmuştur dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı, protokol tarafından gerçekleştirildi.

Hatay'da tarım fuarı açıldı

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:29 Kaynak: DHA
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