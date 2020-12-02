Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika

Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol ve İskenderun Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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