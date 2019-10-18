Son Dakika Haberleri: Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı: 20 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı: 20 yaralı (1)

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı: 20 yaralı (1)

31 dakika önce

HATAY'ın Erzin ilçesinde demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı: 20 yaralı (1), System.String[]

HATAY'ın Erzin ilçesinde demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-817 Karayolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışmayla midibüs devrilirken, TIR ise ağır hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 20 kişi, ambulanslarla Osmaniye ve Erzin'deki hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ERZİN (Hatay), -


Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:23 Kaynak: DHA
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