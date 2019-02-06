Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 14 Yaralı

Hatay'da Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 14 Yaralı

2 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Hatay'da Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 14 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.


Sabri K. idaresindeki 31 TR 755 plakalı traktör, Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde, çektiği römorkla birlikte devrildi.

Kazada, römorkta bulunan 14 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılardan bazıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğerleri de kaza mahalline gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:25 Kaynak: AA

İşçi, Hatay, Güncel
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