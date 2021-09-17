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Hatay'da tarım uygulama alanına muz fidesi dikimi gerçekleşti - Son Dakika

Hatay'da tarım uygulama alanına muz fidesi dikimi gerçekleşti

17.09.2021 08:19
Hatay'da tarım uygulama alanına muz fidesi dikimi gerçekleşti, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait tarım uygulama alanına 300 muz fidesi dikimi gerçekleşti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait tarım uygulama alanına 300 muz fidesi dikimi gerçekleşti.

Dörtyol Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında "grand nain" cinsinde muz dikimi gerçekleşti.

Burada konuşan Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, "Açıkta dizayn edilmiş muz fidelerinin toprak, iklim, nem olarak uygun olan bölgemiz de eğitim amaçlı olacak. İlerde açılacak kurslarla vatandaşlarımız bu alanda muz fidesi dikiminin nasıl olduğu, bakımının nasıl yapıldığı burada uygulamalı olarak görecekler." ifadesini kullandı.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar muz fidesi dikimini gerçekleştirildi.

Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da tarım uygulama alanına muz fidesi dikimi gerçekleşti - Son Dakika


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