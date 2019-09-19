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Hatay'da 'Tarla Günü' etkinliği

39 dakika önce

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antakya Ziraat Odası, Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Progen Tohum A.Ş. Melekli Arge Merkez İstasyonunda tarla günü etkinliği düzenlendi.

Hatay'da 'Tarla Günü' etkinliği, System.String[]

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antakya Ziraat Odası, Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Progen Tohum A.Ş. Melekli Arge Merkez İstasyonunda tarla günü etkinliği düzenlendi.


Progen Tohum Arge Merkezi İstasyonunda "Pamuk ve Soya Ar-Ge Çalışmaları Paylaşımı" temalı Tarla Günü etkinliği Özbuğday Çiftliği'nde düzenlendi. Progen Tohum'un pamuk ve soya da yürüttüğü Arge çalışmaları ile ilgili katılımcılara bilgiler verilirken, gerçekleşen tarla gününe üreticiler, çırçır işletmecisi bayi ve teknik elemanlar katıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Avni Hatay düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma da bu yıl pamukta rekoltenin 270-280 bin ton gerçekleşmesi beklediklerini belirterek "Geçen yıl 485 bin 394 dekar alanda pamuk üretildiğini ve 263 bin 901 ton kütlü pamuk elde edilmiştir. Dekar başına ortalama verimi 500-550 kilogram arasında değişmektedir. 2019 yılında çiftçimizin kayıtlara göre 537 bin 848 dekar alanda üretim yaptığı, bu yıl pamukta rekoltenin 270-280 bin ton gerçekleşmesi beklenmektedir. Soya üretimi ise ilimizde çok sınırlı alanlarda gerçekleşmektedir. Verim ise dünya ortalamasının üzerindedir. Ancak son yıllarda özellikle ülkemize ait yerel çeşitlerin de üretime dahil edilmesi ve araştırma enstitülerimizin değerli genetiksel ve yayım faaliyetleri sayesinde, soya üretiminin önemli bir ivme kazanacağı kaçınılmaz olacaktır" dedi.


Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay ise yaptıkları görüşmeler de pamuk üreticilerinin sıkıntılarını dile getirdiklerini ve çözümü için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.


ProGen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday verim ve kaliteyi arttırma yönünde Ar-Ge çalışmalarını günlük piyasa koşullarına bakmadan devam edeceklerini belirterek "üreticilerimizin sadece bugünkü koşullara uygun rekabetçi yapısını güçlendirecek tohumlar değil, geleceği şekillendirecek, global ölçekte rekabetçi olabilmelerine destek olacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmekteyiz" dedi. - HATAY

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
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