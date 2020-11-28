Hatay'da tarlada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da tarlada uyuşturucu ele geçirildi

28.11.2020 15:44
Hatay'da tarlada uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Hatay'da Askeri yasak bölgede bulunan tarlada uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'da Askeri yasak bölgede bulunan tarlada uyuşturucu ele geçirildi.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi'ndeki 1. derece kara askeri yasak bölgesinde bulunan tarlada toprağa gömülü uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu tarla içerisinde yapılan arama sonucunda toprağın üzerinde görünür vaziyette uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 19 plaka halinde satışa hazır 3.368 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan tarla sahibi şüpheli R.A. Altınözü Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Hatay'da tarlada uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'da tarlada uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Altınözü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tarlada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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