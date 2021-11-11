Hatay'da tartıştığı karısını öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika

Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı eşini öldüren H.K. polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yaşayan H.K'nin karakola gelerek karısını öldürdüğünü söylemesi üzerine söz konusu eve gitti.
Ekipler, 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Sanem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocukların cinayet sırasında okulda oldukları öğrenildi.
Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA
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