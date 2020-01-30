Hatay'da taşıtlara soğutma sistemi takılan işletmede yangın: 2 yaralı - Son Dakika

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Hatay'da taşıtlara soğutma sistemi takılan işletmede yangın: 2 yaralı
6 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde taşıtlara soğutma sistemi takılan bir işletmede çıkan yangında 2 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Hatay'ın Antakya ilçesinde taşıtlara soğutma sistemi takılan bir işletmede çıkan yangında 2 işçi yaralandı.
Antakya- İskenderun kara yolundaki tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve tesis çalışanlarının müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangında yaralanan işletmede görevli iki işçi, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasar oluşan tesiste, itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
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