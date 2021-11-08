Hatay'da taşkın sahasındaki barakalar yıkılıyor - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hazineye ait taşkın sahasındaki barakaların yıkımına başlandı.

Özerli Mahallesinde, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dörtyol Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri gerçekleştirildi.

Dörtyol Kaymakamlığı ve zabıta yetkilileri barakalardaki eşyaları görüntülü ve yazılı olarak kayıt altına alarak tahliye etti. Eşyalar Belediyeye ait araçlarla yediemin deposuna kaldırıldı. Tahliyelerin ardından Dörtyol Belediyesine ait iş makinalarıyla yıkımlar gerçekleştirildi. Bazı baraka sahipleri de yıkıma engel olmak istedi.

Bölgedeki yıkım çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - HATAY