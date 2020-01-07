Hatay'da taşkınlarda zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da taşkınlarda zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması - Son Dakika

Hatay'da taşkınlarda zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması

6 saat önce

Hatay'da yaklaşık iki haftadır aralıklarla süren sağanağın yol açtığı taşkınlar nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Hatay'da taşkınlarda zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması, System.String[]

Hatay'da yaklaşık iki haftadır aralıklarla süren sağanağın yol açtığı taşkınlar nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağışlar nedeniyle Aşağıoba Mahallesi'nde su altında kalan tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Amik Ovası'ndaki arazilerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DSİ'ye ait 10 iş makinesiyle de ovada taşkınların büyümemesi için önlemler alınıyor.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Karakaya, gazetecilere, geçen yıl da aynı sıkıntıları yaşadıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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