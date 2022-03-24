Hatay'da tedavileri tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya salındı - Son Dakika

Hatay'da yaralı bulunan 3 kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kampüs yerleşkesinde hizmet veren Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine farklı tarihlerde getirilen yaralı 3 kızıl şahinin tedavileri tamamlandı.

Şahinler tedavi süreçlerinin ardından Belen Geçidi Tabiat Parkı'nda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezlerine yaralı ve hasta olarak çok sayıda kuş türü ile yaban hayvanı getirildiğini belirtti.

Hayvanların tedavisinin tamamlanarak yeniden doğaya salındığını bildiren Altuğ, bunların çoğunluğunun kaçak avlanma sonucu yaralandığını kaydetti.