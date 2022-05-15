Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

15.05.2022 14:07

Hatay'da yaralı bulunan ve tedavi edilen leylek, kartal ve şahin doğaya bırakıldı.

Hatay'da yaralı bulunan ve tedavi edilen leylek, kartal ve şahin doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesine bağlı Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine farklı tarihlerde yaralı olarak getirilen 3 leylek, yılan kartalı, orman kartalı ve 4 şahin tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan kuşlar, merkezin Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezin yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Yaman ve Doç. Dr. Cafer Tayer İşler, DKMP veterineri İsmail Eminoğlu ile DKMP çalışanları tarafından Belen Geçidi Tabiat Eğitim Parkı'nda doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

YORUMLAR
500
Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı Dağ keçileri tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:41:48. #1.12#
SON DAKİKA: Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement