HATAY'DA TEDAVİSİ TAMAMLANAN DAĞ KEÇİSİ DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI - Son Dakika

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, gözlerindeki enfeksiyondan dolayı gözlem altına aldığı ve tedavisini tamamladığı dağ keçisini tekrar doğaya bıraktı.

Arsuz ilçesi kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Hatay Şubesi ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen ve soyu tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisinin gözlerinde enfeksiyon olduğu tespit edildi. Ekiplerin, 17 Aralık günü Hatay MKÜ kampüsü yerleşkesinde bulunan Yaban Hayvanı ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdiği dağ keçisi, İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ ile DKMP Hatay Şubesi veterineri Hekimi İsmail Eminoğlu tarafından tedavi altına alındı. Uygulanan tedavi sonrası sağlığına kavuşan dağ keçisi, DKMP Hatay Şubesi saha bekçileri tarafından doğal ortamına salındı.