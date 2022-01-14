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Hatay'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

14.01.2022 14:20
Hatay'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da tefecilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da tefecilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tefecilik suçlarına yönelik Antakya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 16 adet borç ve tahsilat bilgilerini içeren çeşitli doküman, 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.Ç., M.Ç., H.H. ile Y.D. gözaltına alındı. - HATAY

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Kaçakçılık, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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