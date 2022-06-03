Hatay'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı

03.06.2022 15:47
Hatay'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı

HATAY'da jandarma ekipleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.

HATAY'da jandarma ekipleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde not defteri, ajanda, senet ve araç satış senedi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tefecilik yaptığı bilgisi alınan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 11 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda K.A., A.A., Y.Y., B.E., A.Y., A.C. ve E.D. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 not defteri, 2 ajanda, 35 senet ve 1 araç satış senedi ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Kırıkhan, Hisarcık, Hassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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