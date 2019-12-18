Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

6 saat önce

Hatay'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı, System.String[]

Hatay'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından merkez Antakya ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ö, S.Ö. ve M.Ö, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.


Zanlıların adreslerinde, 1 tabanca, 3 şarjör, 143 mermi, 65 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, 150 fişek, 17 bin lira nakit ile başka şahsa ait renkli tapu fotokopisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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