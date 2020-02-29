Hatay'da Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Hatay'da Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
SURIYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
SURIYE'nin İdlib
kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) cenazesi, memleketi Hatay
'da toprağa verildi.
Bekar Teğmen Mustafa Bayrakdar için Mezarlık Kompleksi'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehidin annesi Edibe Bayrakdar, babası Yusuf Bayrakdar, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Teğmen Mustafa Bayrakdar, Antakya Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.
- Hatay
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