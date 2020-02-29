Hatay'da teğmen mustafa bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hatay'da Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı

SURIYE'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayrakdar'ı (29) cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Bekar Teğmen Mustafa Bayrakdar için Mezarlık Kompleksinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, annesi Edibe Bayrakdar, babası Yusuf Bayrakdar, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit cenazesi götürüldüğü Antakya Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.