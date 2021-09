Hatay'da "tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı" yapıldı

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ve Türki Kızılay İşbirliği ile hayata geçirilen "Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi" kapsamında tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı gerçekleştirildi.

Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen dostluk maçına Kızılay Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Hatay Vali Yardımcısı, Aydın Tetikoğlu, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdür Cemil Şensöz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran ve davetliler katıldı.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Anadolu yaratıldığından beri yüzyıllardır göçe ve göçmenlere ev sahipliği yapmış bir kavşak noktası olduğunu" söyledi.

Bu durumun bir kader olduğunu vurgulayan Ok, "Bu coğrafya göçmenlerle harmanlanmış bir ülke. İçinde bulunduğumuz ve aynı havayı teneffüs ettiğimiz Hatay'ımız da bu anlamda bir medeniyetler beşiğidir. Burada uyruk yoktur, burada etnik kimlik yoktur, burada milliyet yoktur, burada yaratılmışların en şereflisi olan insan vardır. Bizim için insansınız, bizim için gençsiniz. Bizim için yarınımızın teminatısınız. En güzel şekilde okuyacaksınız. Türkçenizi öğreneceksiniz, hayata tutunacaksınız" dedi.

Ok konuşmasının devamında, "Ailenizin getirdiği gözyaşını, acıları ve travmaları unutacaksınız. Hayatın her alanında müsabakalara katılacaksınız, yarışacaksınız. Bu coğrafyanın geleceği adına bir medeniyet hikayesi yazacaksınız. O medeniyet hikayesinde her birinizin ismi, fotoğrafı, adı tarih tarafından kaydedilecek. Çok güçlü ve büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Hep birlikte her şeyi başarabiliriz. Biz siz yok, ben yok. Bir ve beraber olduğumuzu bütün dünyaya haykırabilmeliyiz. Her şeyi biz bize başaracağız. Sizden beklentilerimiz büyük. Hayata sımsıkı tutunacaksınız. Devlet ve bu aziz millet sizler için var. Bu kıyamete kadar bu şekilde olacaktır. Büyüksün Hatay, büyüksün Türkiye." İfadelerini kullandı.

Kırmızı ve beyaz takımlardan oluşan ve 4 periyot şeklinde oynanan maç, 39-39'luk skor ile beraberlikle sonuçlandı.

Dostluk maçının ardından sporculara madalya ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. - HATAY