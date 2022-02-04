Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

Polis ekipleri de bölgede çevre güvenliğini sağladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.