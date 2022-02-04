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Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

04.02.2022 03:07

Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

Polis ekipleri de bölgede çevre güvenliğini sağladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Antakya, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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