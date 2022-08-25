Hatay 'da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.

Kaynak: İHA

Antakya, Zabıta, Ekinci, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da toprak kayması nedeniyle apartman boşaltıldı - Son Dakika

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