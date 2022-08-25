Hatay'da toprak kayması nedeniyle apartman boşaltıldı - Son Dakika
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Hatay'da toprak kayması nedeniyle apartman boşaltıldı

25.08.2022 09:30

Hatay'da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.

Hatay'da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi, Ekinci Mahallesinde bir binanın inşaatı için temel kazısı yapılırken toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.

Bina sakinlerinden Mustafa Basık,"Ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Evlerinizi boşaltın dediler bizde boşalttık, ne yapabiliriz başka? Geceyi evimizden dışarıda, akrabalarımızda geçirdik. Firma yetkilileri çalışma başlattı, perde döşeniyor, duvar örülecek" diye konuştu.

Bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konulurken inşaat firmasının duvar yapımına başladığı bildirildi. - HATAY

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TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYDI, KOMŞU APARTMAN BOŞALTILDI TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYDI, KOMŞU APARTMAN BOŞALTILDI Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı
Kaynak: İHA

Antakya, Zabıta, Ekinci, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da toprak kayması nedeniyle apartman boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da toprak kayması nedeniyle apartman boşaltıldı - Son Dakika
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