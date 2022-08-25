TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYDI, KOMŞU APARTMAN BOŞALTILDI - Son Dakika
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TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYDI, KOMŞU APARTMAN BOŞALTILDI

25.08.2022 11:16

HATAY'da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.

HATAY'da temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi.

Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde bina inşaatı için temel kazısı yapılan arsadaki hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin bilgi vermesiyle olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanındaki 24 dairelik apartmanda yaşayanlar, tahliye edildi.

Jeoloji uzmanlarının yaptığı incelemede tahliye edilen bina ile arsa arasına istinat duvarı çekilmesine karar verildi. Duvar çekilince, daire sahipleri evlerine dönebilecek.

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Kaynak: DHA

Antakya, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYDI, KOMŞU APARTMAN BOŞALTILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYDI, KOMŞU APARTMAN BOŞALTILDI - Son Dakika
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