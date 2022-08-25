Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde bina inşaatı için temel kazısı yapılan arsadaki hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin bilgi vermesiyle olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanındaki 24 dairelik apartmanda yaşayanlar, tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Antakya, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEMEL KAZISINDA TOPRAK KAYDI, KOMŞU APARTMAN BOŞALTILDI - Son Dakika

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