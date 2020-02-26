Hatay'da terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da terör operasyonu: 1 tutuklama

6 saat önce

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da terör operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD- YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG'nin deşifre edilmesine yönelik çalışmasını sürdüren Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı öncesi PKK/YPG'nin kontrolündeki Afrin Kantonu bölgesinde terör örgütün adına faaliyette bulunan Suriye uyruklu M.M. isimli şüphelinin ilçede yaşadığını belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.M., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kırıkhan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:26 Kaynak: DHA
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