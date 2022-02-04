Üye Girişi
Hatay'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da terör operasyonu: 4 gözaltı

04.02.2022 00:59
Hatay'da terör operasyonu: 4 gözaltı

HATAY'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde terör faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan planlı istihbarat faaliyeti sonucunda silahlı terör örgütüne (PKK/KCK- PYD/YPG) üyesi olduğu ve Kırıkhan ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. ile Reyhanlı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Suriye uyruklu K.M.'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin 4'ü de düzenlenen operasyonla yakalanırken, cep telefonlarına da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden K.M. sevk edildiği adli makamca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler Z.M., A.N. ve U.S.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kırıkhan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:11:40. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement