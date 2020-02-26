Hatay'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Zeytin Dalı Harekatı öncesi PKK/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan Afrin Kantonu bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. isimli şahsın kentte ikamet ettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından zanlının yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan M.M. isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)