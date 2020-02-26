Hatay'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

14 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklandı.

Hatay'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklandı.


Hatay'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Zeytin Dalı Harekatı öncesi PKK/YPG terör örgütü kontrolünde bulunan Afrin Kantonu bölgesinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. isimli şahsın kentte ikamet ettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından zanlının yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan M.M. isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Kütahya, Eskişehir ve Hatay'da koronavirüs alarmı verildi 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu 400 komanda askeri uçakla Hatay'a geldi

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]