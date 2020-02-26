Hatay'da terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'da terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kolluk kuvvetlerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikle operasyonla şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Hatay, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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