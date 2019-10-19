Hatay'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında merkez Antakya ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ içinde faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt mensuplarıyla irtibatı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu O.E.A. (31) gözaltına alındı.

Örgütün sözde "vergi memuru" olduğu iddia edilen O.E.A'nın, Suriye'de Afrin bölgesindeki iş yeri sahipleri ve tarımsal faaliyetlerde bulunanları kazançlarına göre farklı oranlarda para vermeye zorladığı, bunları da örgütün Rakka'daki merkezine gönderdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.