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Hatay'da terör örgütü DHKP/C üyesi yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

Hatay'da terör örgütü DHKP/C üyesi yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri, DHKP/C üyeliğinden 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Berkay K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Berkay K'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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