Hatay'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ve Samandağ ilçelerinde, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunduklarını tespit ettiği 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman, 2 av tüfeği, tabanca, 120 mermi ve 20 fişek ele geçirildi.

Aranan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.