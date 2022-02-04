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Hatay'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hatay'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

04.02.2022 10:41
Hatay'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasında Kırıkhan ve Reyhanlı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden K.M. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan biri kadın Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - HATAY

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Hatay, Terör, PKK, YPG, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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