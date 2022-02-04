Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasında Kırıkhan ve Reyhanlı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden K.M. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan biri kadın Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika