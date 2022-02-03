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Hatay'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

03.02.2022 21:14
Hatay'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü YPG/ PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırıkhan Barbaros Mahallesi ile Reyhanlı'daki bir adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, Z.M, A.N, K.M. ve U.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden K.M. ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Hatay, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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