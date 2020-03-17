Hatay'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandası yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.