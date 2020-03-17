Hatay'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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Hatay'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisi yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:16 Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK şüphelisi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandası yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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