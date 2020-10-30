Hatay'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör propagandası yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunbağ Mahallesi'nde terör örgütü TKP/ML şüphelilerinin farklı alanlara yazı yazarak terör propagandası yaptığını tespit etti.

Ekipler, kamera kayıtlarından zanlıların A.H.A. ve E.A. olduğunu belirledi.

İki şüpheli, üzerlerinde terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen "çalışma notları" ile gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.