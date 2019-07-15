Hatay'da terör propagandasına tutuklama
5 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:07 Kaynak: AA
'ın İskenderun
ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Kentte bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen M.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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