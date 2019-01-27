Son Dakika Haberleri: Hatay'da Teröristlere Ait 9 Sığınak Bulundu

Hatay'da Teröristlere Ait 9 Sığınak Bulundu

1 saat önce

Hatay'da teröristlere ait 9 sığınak bulunduHATAY - Hatay'da Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait 9 adet sığınak bulundu.

Hatay'da teröristlere ait 9 sığınak bulundu

HATAY - Hatay'da Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait 9 adet sığınak bulundu. Sığınaklarda ele geçirilen roketatar mühimmatları, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri imha edildi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Amanoslar bölgesinde terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları tarafından 17- 26 Ocak tarihlerinde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda teröristlere ait 9 adet sığınak tespit edildi.
Sığınakların içinde banyo, mutfak ve odalar bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sığınaklarda teröristlere ait jeneratör, roketatar mühimmatları, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, amonyum nitrat, çok sayıda mutfak tüpü, elektrik malzemeleri, aküler, bol miktarda yaşamsal malzeme ve ilk yardım malzemesi yanında sığınak-barınak yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edilmiştir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Amanos Dağları, Hatay, 3. Sayfa
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