Hatay'da ticari aracın çarptığı ambulans devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Hatay'da ticari aracın çarptığı ambulans devrildi: 3 yaralı

HATAY - Hatay'da hasta almaya giden ambulansa başka bir ticari aracın çarpması sonucu devrildi.

Hatay'ın Antakya İlçesinde 75. Bulvarında hasta almaya giden içerisinde 112 Acil Sağlık ekiplerini bulunduğu ambulansa ticari aracın çarpması sonucu devrildi. Ambulans içerisinde bulunan biri şoför ve iki sağlık personeli yaralanırken, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Haber verilmesi üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak olay yerine gelen farklı bir ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ambulansın kaldırılmasıyla trafiğe tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.