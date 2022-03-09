Hatay'da ticari aracın çarptığı belediye görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ticari aracın çarptığı belediye görevlisi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. C.B.'nin kullandığı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) aracına ardından belediye görevlisi Yahya Deveci'ye (46) ve sonrasında park halindeki 4 araca çarptı.

Yahya Deveci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ise yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. Hasar gören araçlar, olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle kaldırılırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın hızla gelerek HATSU aracına ve önündeki belediye görevlisine çarptığı görülüyor. - HATAY