Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tır'da 79 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Hatay'da Tır'da 79 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Hatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildiHatay'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilip durdurulan TIR'da 79 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Hatay'da TIR'da 79 kilo eroin ele geçirildi

Hatay'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilip durdurulan TIR'da 79 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Irak'ın kuzeyinden getirilerek İskenderun Limanı üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisini alan Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yapılan çalışmalar sonrası Irak'ın kuzeyinden gelerek Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan yabancı plakalı TIR'ı takibe aldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde operasyon düzenleyen polis, durdurdukları TIR'ın sürücüsü M.M.'yi gözaltına aldı. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği 'Dante' ile TIR'da yapılan aramada, dorse ile kabin arasına zulalanmış paketlerde 79 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.M. sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:28 Kaynak: DHA

Narkotik, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunculuğu Bırakarak TIR Şoförü Olan Tolga Karel, Mesleği Niye Seçtiğini Açıkladı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tır'da 79 Kilo Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]