Hatay'da Tır ile Midibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 20 Yaralı

Dörtyol-İskenderun kara yolunda bir tırın yol kenarında park eden tarım işçilerinin bulunduğu midibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Dörtyol-İskenderun kara yolunda bir tırın yol kenarında park eden tarım işçilerinin bulunduğu midibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan R.E kontrolündeki 20 BE 509 plakalı midibüs, İskenderun-Dörtyol kara yolunda bir arızadan dolayı durdu.



Sürücüsünün yol kenarına park ettiği midibüse aynı yönden gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 UZ 750 plakalı tır çarptı.



Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 21 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Dörtyol ve İskenderun'daki hastanelere kaldırıldı.



Tamamı Suriye uyruklu olduğu öğrenilen yaralılardan 12 yaşındaki Veraiz Ahmed, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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