Hatay'da tır ile otobüs böyle çarpıştı
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Hatay'da tır ile otobüs böyle çarpıştı Yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandıHATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
'da tır ile otobüs böyle çarpıştı
Yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol
ilçesinde yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Diyarbakır
'dan Hatay'a gitmekte olan 21 GS 925 plakalı Ş.P.'nin kullandığı yolcu otobüsü Dörtyol ilçesi otoban bağlantı yolunda N.D.'nin kullandığı 31 V 9641 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada otobüs şoförü ile birlikte yolcu olarak bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi 112 ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaralının taburcu edildiği 4 yaralının da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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