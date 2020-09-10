Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AFT 23 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolu Bintaş mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Hatay 'ın Hassa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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