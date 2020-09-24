HATAY'ın Belen ilçesinde polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde zulalanmış halde 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Aracın dorsesinde yapılan aramada, 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. TIR'ın şoförü M.S.K. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:41 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da TIR'ın zulasında 1740 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika