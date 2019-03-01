Son Dakika Haberleri: Hatay'da Tır, Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Hatay'da Tır, Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı

5 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde tırın tarım işçisi taşıyan midibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Hatay'da Tır, Midibüse Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde tırın tarım işçisi taşıyan midibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Payas-Dörtyol arasındaki otoyolda seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 31 UZ 750 plakalı tır mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 20 BE 509 plakalı midibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs kullanılamaz hale geldi. Midibüste bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 işçi yaralandı. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ve İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:40 Kaynak: İHA

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